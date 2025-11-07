Gold-Traum geplatzt?
Weltmeisterin bei Sturz am Stubaier Gletscher schwer verletzt
Flora Tabanelli bangt um ihren Olympia-Traum.
© APA/AFP/FABRICE COFFRINI
Schwerer Rückschlag für Italiens Olympia-Team vor den Spielen in Mailand und Cortina: Ski-Freestylerin Flora Tabanelli verletzte sich schwer. Die Weltmeisterin und Kristallkugel-Gewinnerin im Big Air kam am Mittwoch beim Training am Stubaier Gletscher zu Sturz und musste ins Krankenhaus abtransportiert werden. Die 17-Jährige klagte über starke Schmerzen im rechten Knie.
Am Donnerstag standen laut italienischem Skiverband FISI noch Untersuchungen in einer Spezialklinik in Mailand an. Eine genaue Diagnose soll im Laufe der kommenden Stunden verkündet werden.
Es wird befürchtet, dass die Saison für die Gold-Favoritin bei den Heim-Winterspielen vorzeitig beendet ist. (TT.com)