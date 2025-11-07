Weltmeisterin bei Sturz am Stubaier Gletscher schwer verletzt: Bittere Diagnose ist da
Schwerer Rückschlag für Italiens Olympia-Team vor den Winterspielen in Mailand und Cortina: Ski-Freestylerin Flora Tabanelli verletzte sich schwer. Die Weltmeisterin und Kristallkugel-Gewinnerin im Big Air kam am Mittwoch beim Training am Stubaier Gletscher zu Sturz und musste ins Krankenhaus abtransportiert werden. Die 17-Jährige klagte über starke Schmerzen im rechten Knie.
Am Donnerstag standen laut italienischem Skiverband FISI noch Untersuchungen in einer Spezialklinik in Mailand an. Einen Tag später wurde die niederschmetternde Diagnose bekannt gegeben: Riss des vorderen Kreuzbandes. Damit ist die Saison für die Gold-Favoritin bei den Heim-Winterspielen vorzeitig beendet. (TT.com)
Spital statt Sölden
Skistar meldet sich nach schwerem Sturz aus dem Krankenhaus: „Höre nicht auf zu träumen“
Auf Olympia-Schanze verletzt
Nach schwerem Sturz: Schock-Diagnose bei ÖSV-Adlerin Pinkelnig ist da
FIS-Präsident greift ein