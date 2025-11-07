Weltmeisterin bei Sturz am Stubaier Gletscher schwer verletzt: Bittere Diagnose ist da

Schwerer Rückschlag für Italiens Olympia-Team vor den Winterspielen in Mailand und Cortina: Ski-Freestylerin Flora Tabanelli verletzte sich schwer. Die Weltmeisterin und Kristallkugel-Gewinnerin im Big Air kam am Mittwoch beim Training am Stubaier Gletscher zu Sturz und musste ins Krankenhaus abtransportiert werden. Die 17-Jährige klagte über starke Schmerzen im rechten Knie.