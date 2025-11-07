Ansteckende Tierseuche

Vogelgrippe: Dürfen Vögel im Garten weiter gefüttert werden?

Die Vogelgrippe sorgt derzeit für viele Schlagzeilen. Nicht nur Geflügelhalter machen sich Sorgen. Auch Natur- und Vogelfreunde fragen sich zunehmend: Ist es weiterhin unbedenklich, Gartenvögeln Futter anzubieten, ohne sich selbst oder die Tiere zu gefährden?

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von Glomex (Datenschutz) ansehen zu können.

Mehr zum Thema:

undefined

Gefahr fürs Federvieh

Erhöhtes Risiko für Vogelgrippe: Bauern dürfen Geflügel nur noch im Stall füttern

undefined

Nachweise bei Wildvögeln

Erste Vogelgrippe-Fälle gemeldet: Ab Montag gilt „erhöhtes Risiko“ auch in Tirol

undefined

Proben bei Kranichen bestätigt

Vogelgrippe wütet in Deutschland: Rund 15.000 Tiere werden getötet