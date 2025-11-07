Hubschrauber im Einsatz

Schlepper in der Wildschönau abgestürzt: 30-Jähriger und 25-Jähriger ins Krankenhaus gebracht

Der Schlepper stürzte einen Hang in Oberau hinab.
© ZOOM.Tirol

Für Sie im Bezirk Kufstein unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Wolfgang Otter

Wolfgang Otter

+4350403 3051