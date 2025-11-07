Zwei Verletzte

Traktorabsturz in der Wildschönau: Verletzter mit Hubschrauber abtransportiert

Wildschönau – Am Freitagvormittag kam es zum Absturz eines Traktors in der Wildschönau, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der Traktor stürzte laut ersten Informationen der Leitstelle Tirol über einen Abhang. Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und brachten einen der Verletzten per Rettungswagen, den anderen im Hubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Kufstein.

Über den Zustand und die Identität der beiden kann derzeit keine Auskunft gegeben werden. Ebenso ist derzeit unklar, wie es zu dem Unfall gekommen ist. (TT)

