Vermeintliche Gewinne lockten: Tiroler verloren mehr als 100.000 Euro an Betrüger
Ein 69-Jähriger und ein Ehepaar fielen jeweils Betrügern auf Anlageplattformen zum Opfer. Der finanzielle Schaden ist groß.
Kufstein – Ein 69-jähriger Tiroler ist im Netz an Betrüger geraten und hat dadurch mehr als 100.000 Euro verloren. Der Mann aus dem Bezirk Kufstein wurde durch falsche Gewinnversprechungen auf einer Anlagenplattform dazu verleitet, zwischen Juli und November mehre Überweisungen an Unbekannte zu tätigen. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf einen „niederen sechsstelligen Eurobetrag“.
Ähnlich erging es einem Ehepaar aus dem Bezirk Kitzbühel: Die beiden überwiesen zwische September und November ebenfalls mehrmals Beträge an Betrüger, um versprochene Gewinne zu machen. Ihnen entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. In beiden Fällen wird ermittelt. (TT.com)