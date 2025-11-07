Nach Unfall zwischen Moped und Fußgänger im September in Mils: Polizei sucht Zeugin

Mils – Nach einem Verkehrsunfall Ende September in Mils ist die Polizei nun auf der Suche nach einer Frau, die sich am Unfallort aufgehalten haben soll. Zu dem Unfall war es am Abend des 30. September gekommen. Im Bereich eines Zebrastreifens kollidierten ein 16-jähriger Mopedlenker und ein 76-jähriger Fußgänger, wobei der Fußgänger verletzt wurde.

Frau mit Brille gesucht

Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass sich am Unfallort eine unbekannte Frau aufgehalten haben soll, die die Unfallstelle verließ, ohne ihre Identität bekanntzugeben. „Es wird angenommen, dass sie den Unfall beobachtet hat und zweckdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben kann“, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Frau soll laut Zeugenaussagen eine Brille getragen und einen Regenschirm dabeigehabt haben.