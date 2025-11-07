Weihnachtsgeschenke, die wirklich Freude bereiten

Wer sich früh genug Gedanken macht und seine Augen und Ohren offen hält, wird sich gar nicht so schwertun, die passenden Geschenke für seine Lieben zu finden.

Geteilte Freude ist doppelte Freude, und das ist nicht bloß ein ausgelutschter Spruch. Wer mit seinem Geschenk sichtlich einen Volltreffer landet, dem wird auch selbst das Herz aufgehen. Es hilft, wenn man schon lange vor dem Fest mit Lust an der Beobachtung und etwas detektivischem Gespür ein paar Ideen sammelt.

Aufmerksam zuhören

Bei Alltagstätigkeiten, im Vorbeigehen an einer Auslage, bei Werbeclips oder gemeinsamen Aktivitäten fallen oft auch ganz unwillkürlich Bemerkungen, was jemand toll findet. Sätze wie „Die Kette da ist super“, „Mein Tourenskifell wird auch langsam alt“ oder „Irgendwann möchte ich auch einen Tandemsprung machen“ sind ziemlich brauchbare Hinweise und eine geheime Notiz wert. Dicke Freunde des zu Beschenkenden sind ebenfalls gute Quellen, um individuellen Wünschen auf die Spur zu kommen. Und natürlich spricht nichts gegen den direkten Weg, indem jeder in der Familie eine kleine Wunschliste schreiben darf.

© iStockphoto

Erlaubt ist alles, was gefällt

Zu Weihnachten liegen gerne edlere Dinge unter dem Baum, die man sich sonst nicht so gönnt, wie Schmuck, Uhren, Düfte, Mode, schöne Bücher, personalisierte Design-Gadgets oder Konzertkarten. Erlaubt ist aber alles, was gefällt: Wer schnell friert, sich aber gerne in der Natur bewegt, für den kann ein hochwertiger Merino-Unterzieher der Himmel auf Erden sein. Und wenn ein (von den Enkeln auch perfekt installierter) Saugroboter Omas Rücken entlastet, spricht nichts gegen ein Haushaltsgerät. Auch Gutscheine sind toll, sofern man sich Gedanken über persönliche Vorlieben des Beschenkten gemacht hat: Das kann ein Gutschein für den Lieblingsladen ebenso sein wie für den perfekt angepassten Skischuh, für einen Sushi-Kochkurs, einen (gemeinsamen) Besuch im Sternerestaurant, ein entspanntes Wochenende in der Therme oder eine Ballonfahrt.