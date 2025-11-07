Herbst-Finale im Unterhaus
Das enge Rennen um die Winterkrone: In diesen Ligen geht es am Wochenende heiß her
Trainer Markus Seelaus möchte Platz eins mit Landesligist Rum nicht mehr hergeben, in der tt.com Regionalliga liefern sich St. Johann (Stephen Akomeah, grün) und der IAC (Ertugrul Yidirim, violett) ein Fernduell.
© Rita Falk/Lukas Kili/SK St. Johann
Zwölf Herbstmeister stehen im Tiroler Fußball-Unterhaus bereits fest. In vier Spielklassen geht es am finalen Spieltag vor der Winterpause noch um die Vorherrschaft zur Saison-Halbzeit. Wir haben einen Überblick für euch: