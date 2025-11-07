Strahlende Kinderaugen

Das Weihnachtsfest ist ein besonderes Ereignis für Kinder – egal, ob sie noch ans Christkind glauben oder nicht. Liebevoll ausgesuchte Geschenke machen lange nach dem Fest noch Freude.

Die Bandbreite bei Präsenten für den Nachwuchs ist riesig. Je nach Altersstufe kann das vom Bilderbuch bis zum Führerschein reichen. Speziell bei jüngeren Kindern ist alles sinnvoll, was die Fantasie beflügelt, die Kreativität anregt und die Koordination fördert: etwa Bau- und Konstruktionsspielzeug, Sachen für Rollenspiele (etwa Werkzeuggürtel, Arztkoffer, Tierfiguren), Lern- und Motorikspiele, Mal- und Bastelzubehör, Gesellschaftsspiele und Bücher. Nicht selten haben die Erwachsenen damit gleich viel Spaß wie der staunende Nachwuchs. Allerdings: Weniger ist mehr – auch wenn dreimal Bescherung gefeiert werden muss und die liebe Verwandtschaft dabei um das coolste Präsent wetteifert.

Lieber gute als viele Geschenke

Zu viele Packerl überfordern Kinder völlig, denn sie wissen dann nicht mehr, womit sie sich zuerst beschäftigen sollen. Besser hält man die Wunschliste kurz und legt in der Familie für zwei, drei größere Geschenke zusammen, wie z. B. für ein Fahrrad oder eine Spielkonsole. Wer mehr geben will, füttert dann eben noch zusätzlich das Sparbuch des Kindes.

Das Lieblingsspielzeug begleitet Kinder meist über viele Jahre. © iStockphoto

Bei Teenagern können je nach Vorlieben (Marken-)Mode, Schmuck und Kosmetik ein Hit sein, aber auch Elektro­nik, Sportsachen, Action-Tage und Erlebnistouren – gerne auch so gestaltet, dass Freunde mit dabei sein können. Bei Kindern bzw. Jugendlichen, die sich aktiv in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz engagieren, kann auch Selbstgemachtes punkten bzw. ein Geschenk, das anderen Menschen oder der Umwelt hilft. Das kann z. B. eine Spende im Namen des Beschenkten sein, die ein Entwicklungshilfe-Projekt unterstützt, die dem Schutz des Regenwaldes dient oder Tierrechte stärkt. Geeignete Projekte lassen sich regional wie international finden. Ein anderer Ansatz sind Patenschaften, ob für ein Tier, einen Baum oder ein Stück Wald. Teils können Paten auch aktiv bei der Pflege und Erhaltung helfen.

Wer doch lieber möchte, dass der Beschenkte direkt von dem Präsent profitiert, der sollte auf nachhaltige Produktionskriterien (fair erzeugt und gehandelt, aus Recyclingfaser, mikroplastikfrei, ohne Tierversuche) achten.