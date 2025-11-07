Chefgagen in der Wirtschaftskammer lassen Wogen weiter hochgehen

Die WK-Funktionärsbezüge sind heuer teils kräftig gestiegen. Nicht nur Tirols Kammer-Präsidentin erhält deutlich mehr Geld, auch in anderen Bundesländern gab es satte Erhöhungen. Politisch hagelt es heftige Kritik. Die Wirtschaftskammer bleibt auch bei der KV-Erhöhung großzügig.