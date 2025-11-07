Bis zu 60 Prozent mehr
Chefgagen in der Wirtschaftskammer lassen Wogen weiter hochgehen
In den Wirtschaftskammern sind Funktionsentschädigungen für Präsidenten und Vizepräsidenten in einigen Bundesländern heuer um bis zu 60 Prozent angestiegen.
© Thomas Böhm
Die WK-Funktionärsbezüge sind heuer teils kräftig gestiegen. Nicht nur Tirols Kammer-Präsidentin erhält deutlich mehr Geld, auch in anderen Bundesländern gab es satte Erhöhungen. Politisch hagelt es heftige Kritik. Die Wirtschaftskammer bleibt auch bei der KV-Erhöhung großzügig.