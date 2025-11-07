Vollkraft gastiert in Hötting

Familientreffen auf Arzler Ringer-Matte: Schober-Brüder hoffen auf Derby-Revanche

Für Papa Armin Schober (r.) ist es vielleicht besser, nicht mehr gegen seine Söhne zu ringen. David, Paul (rot) und Moritz (blau stehend) hoffen am Samstag auf einen Derbysieg für den AC Vollkraft Innsbruck.
© Rita Falk
Daniel Lenninger

Seit dieser Saison werfen sich die Schober-Brüder David, Paul und Moritz erstmals gemeinsam für Vollkraft Innsbruck in die Schlacht. Der Lebenstraum von Papa Armin: Einen Bundesliga-Kampf mit den drei Söhnen zu bestreiten. Ob es schon am Samstag im Innsbrucker Stadtderby so weit ist?