Familientreffen auf Arzler Ringer-Matte: Schober-Brüder hoffen auf Derby-Revanche

Seit dieser Saison werfen sich die Schober-Brüder David, Paul und Moritz erstmals gemeinsam für Vollkraft Innsbruck in die Schlacht. Der Lebenstraum von Papa Armin: Einen Bundesliga-Kampf mit den drei Söhnen zu bestreiten. Ob es schon am Samstag im Innsbrucker Stadtderby so weit ist?