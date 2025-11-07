- Überblick
Debatte über Machismo
Mexikos Staatspräsidentin Claudia Sheinbaum auf offener Straße begrapscht
Mexikos Präsidentin Sheinbaum kämpft gegen die Machismo-Kultur.
© AFP/Cortez
Von Floo Weißmann
Als Reaktion auf den Vorfall präsentierte Sheinbaum eine neue Initiative gegen sexuelle Belästigung.
