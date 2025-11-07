🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Vom Glücksrausch zum absoluten Tiefpunkt: Was, wenn Spielen zur Sucht wird?
Zum „klassischen“ Glücksspiel im Casino ist mittlerweile das Online-Glücksspiel dazugekommen, das immer mehr zunimmt.
© Canva
Durch das Internet ist Glücksspiel leichter zugänglich denn je. Wann wird Spielverhalten problematisch? Was können Familie und Freunde tun, wenn sie Warnsignale bemerken? Und wie finden Betroffene selbst den Weg aus der Sucht? Diese und weitere Fragen beantwortet Suchtberaterin Hildegard Seebacher im „Gut zu wissen“-Podcast.
🎧 Podcast | Gut zu wissen: Wenn Spielen zur Sucht wird
Zur Person
Hildegard Seebacher ist diplomierte Sozialarbeiterin, Psychotherapeutin und Beraterin bei der Suchthilfe Tirol.
