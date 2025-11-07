Vom Glücksrausch zum absoluten Tiefpunkt: Was, wenn Spielen zur Sucht wird?

Durch das Internet ist Glücksspiel leichter zugänglich denn je. Wann wird Spielverhalten problematisch? Was können Familie und Freunde tun, wenn sie Warnsignale bemerken? Und wie finden Betroffene selbst den Weg aus der Sucht? Diese und weitere Fragen beantwortet Suchtberaterin Hildegard Seebacher im „Gut zu wissen“-Podcast.