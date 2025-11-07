Popstar Katy Perry klebt sich ein musikalisches Pflaster auf ihr gebrochenes Herz

Der neue Song von Popstar Katy Perry sorgt für Furore und Spekulationen. Worum es in dem Lied geht und was das Video zeigt.

Popstar Katy Perry klebt ein musikalische Pflaster auf ihr Herz. Mit ihrer neuen Single „Bandaids“ singt die 41-Jährige vom Ende einer Liebe. Gleich zu Beginn des Videos fällt ihr beim Abwaschen ein Ring in den Abfluss, ein Symbol für das, was vorbei ist. Danach stolpert sie von einem Missgeschick ins nächste: Schnürsenkel in der Rolltreppe eingeklemmt, ein Stromschlag, am Ende eine Explosion.

Textlich rechnet Perry mit Abwesenheit und Passivität ab: „It‘s not what you did, it‘s what you didn‘t.“ Sie singt über Ausbluten und Pflaster über ein gebrochenes Herz („Bandaids“).

Heiratsantrag abgelehnt

Laut US-Berichten spiegelt der Song die Trennung von Orlando Bloom wider. Privat sorgt Perry weiter für Schlagzeilen: Der ehemalige Premier von Kanada Justin Trudeau soll ihr Herz gewonnen haben.