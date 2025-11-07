Schwitzen zu Austropop

Wie ein Tiroler Quantenphysiker einen Sauna-Aufguss zum Erlebnis für alle Sinne macht

Laurin Ostermann forscht und lehrt als Quantenphysiker an der Uni Innsbruck. In seiner Freizeit ist er als professioneller Saunameister im Einsatz.
© Rita Falk
Michaela Spirk-Paulmichl

Von Michaela Spirk-Paulmichl

Saunawart aus Leidenschaft: Der Innsbrucker Laurin Ostermann forscht und lehrt an der Uni Innsbruck. Sein Hobby betreibt der passionierte Saunagänger – wie könnte es auch anders sein – wie eine Wissenschaft mit viel Liebe zum bis ins kleinste durchdachten Detail.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561