Schwitzen zu Austropop
Wie ein Tiroler Quantenphysiker einen Sauna-Aufguss zum Erlebnis für alle Sinne macht
Laurin Ostermann forscht und lehrt als Quantenphysiker an der Uni Innsbruck. In seiner Freizeit ist er als professioneller Saunameister im Einsatz.
© Rita Falk
Saunawart aus Leidenschaft: Der Innsbrucker Laurin Ostermann forscht und lehrt an der Uni Innsbruck. Sein Hobby betreibt der passionierte Saunagänger – wie könnte es auch anders sein – wie eine Wissenschaft mit viel Liebe zum bis ins kleinste durchdachten Detail.