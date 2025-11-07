Paragleiter-Piloten in Bichlbach und Leutasch abgestürzt und verletzt

Bichlbach, Leutasch – Bei sonnigem Wetter kam es am Freitag in Tirol zu zwei Unfällen mit Paragleitern. In Bichlbach war eine 28-jährige Frau aus Deutschland nach einer Wanderung am Hebertaljoch mit einem Paragleiter gestartet. Beim Landeanflug unterhalb des Startplatzes stach sie ein und prallte hart auf den Boden auf. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde sie mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Garmisch-Partenkirchen geflogen.

In Leutasch war ein 49-jähriger Einheimischer mit seinem Gleitschirm gestartet. Nach problemlosen Start und Flug setzte er gegen 14 Uhr im Bereich des Sportplatzes zur Landung an. Dabei geriet er in Turbulenzen und bemerkte, dass ein Zaun seinen Landeanflug versperrte.