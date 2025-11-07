Lenkerinnen ins Krankenhaus gebracht
Auffahrunfall in Abfaltersbach: Zwei Frauen verletzt, Kinder kamen mit Schrecken davon
In Abfaltersbach kam es am Freitag auf der Drautalstraße zu einem Auffahrunfall. Zwei Autolenkerinnen im Alter von 28 und 37 Jahren wurden dabei verletzt.
Gegen 12.20 Uhr kam es zum Unfall. Die beiden im Auto der 37-Jährigen sitzenden Kinder blieben unverletzt. Die beiden Frauen wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Lienz gebracht.
Während der Unfallaufnahme war die B100 rund eine Stunde lang nur einspurig befahrbar. Zwei Rettungsautos und zwei Polizeistreifen standen im Einsatz. (TT.com)