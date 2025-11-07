Kinderdorf in Erklärungsnot
„Volle Kooperation“: SOS-Kinderdorf hat Innsbrucker Staatsanwaltschaft eingeschaltet
Helmut Kutin soll einem Spender einen Aufenthalt in einem Kinderdorf zugesagt haben, obwohl er von dessen pädophiler Neigung wusste.
© Thomas Böhm
Bereits 2023 wurden Vorwürfe gegen die langjährige Führungsfigur dokumentiert. Der Verein „SOS-Kinderdorf weltweit“ mit Sitz in München schloss Helmut Kutin daraufhin aus, deutsche Behörden nahmen Untersuchungen auf. Hierzulande blieb der Ex-Präsident unangetastet. Allerdings wurde am Freitag der Staatsanwaltschaft eine Sachverhaltsdarstellung übermittelt.