„Volle Kooperation“: SOS-Kinderdorf hat Innsbrucker Staatsanwaltschaft eingeschaltet

Bereits 2023 wurden Vorwürfe gegen die langjährige Führungsfigur dokumentiert. Der Verein „SOS-Kinderdorf weltweit“ mit Sitz in München schloss Helmut Kutin daraufhin aus, deutsche Behörden nahmen Untersuchungen auf. Hierzulande blieb der Ex-Präsident unangetastet. Allerdings wurde am Freitag der Staatsanwaltschaft eine Sachverhaltsdarstellung übermittelt.