Es herrscht dicke Luft: Oliver Pocher klagt den Freund seiner Ex-Frau

Köln – Am Amtsgericht Köln hat am Mittwoch ein Verfahren zwischen Comedian Oliver Pocher (47) und TV-Moderator Christian Düren (35) über mögliche Erpressung begonnen. Pocher wirft Düren vor, mit einem privaten Video Druck aufgebaut und ihn bei TV-EntscheiderInnen in Misskredit gebracht zu haben. Düren bestreitet das.

Nach Medienberichten zeigt der Clip einen Streit zwischen Pocher und seiner damaligen Ehefrau Amira. Düren sagt aus, das Video erhalten und kurz darauf gelöscht zu haben. Eine Weitergabe an Dritte wies er zurück und spricht von einem „Bluff“. Er sei von Pocher über längere Zeit öffentlich und privat heftig beleidigt worden. „Ich möchte einfach nur meine Ruhe“, sagt er. (TT)