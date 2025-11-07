„Sehr harter Schlag“: Was der Stellenabbau bei Swarovski für Wattens und sein Budget bedeutet

Der neuerliche Stellenabbau bei Swarovski trifft auch die Standortgemeinde Wattens hart: Bereits in den vergangenen Jahren sind die Kommunalsteuereinnahmen massiv eingebrochen – jetzt folgt, mitten in der Budgeterstellung, der nächste Rückschlag. Trotz allem bleibt Bürgermeister Lukas Schmied zuversichtlich.