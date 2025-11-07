Steuereinnahmen brechen ein
„Sehr harter Schlag“: Was der Stellenabbau bei Swarovski für Wattens und sein Budget bedeutet
Weil die Kommunalsteuereinnahmen in Wattens weiter einbrechen werden, muss die Gemeinde jetzt einen noch strengeren Sparkurs fahren als ohnehin schon.
© Michael Domanig
Der neuerliche Stellenabbau bei Swarovski trifft auch die Standortgemeinde Wattens hart: Bereits in den vergangenen Jahren sind die Kommunalsteuereinnahmen massiv eingebrochen – jetzt folgt, mitten in der Budgeterstellung, der nächste Rückschlag. Trotz allem bleibt Bürgermeister Lukas Schmied zuversichtlich.