38-jähriger Motorradfahrer in Eben von Auto touchiert und gegen Straßenschild geprallt

Am Freitagnachmittag kam es in Eben am Achensee auf der B181 in Fahrtrichtung Wiesing zur Kollision zwischen einem Motorrad und einem Auto. Der Motorradfahrer befand sich laut Angaben der Polizei während eines Überholmanövers auf der Gegenfahrbahn, als der in die gleiche Richtung fahrende Autolenker ebenfalls zum Überholen ansetzte.