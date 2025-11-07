Bei Überholmanöver
38-jähriger Motorradfahrer in Eben von Auto touchiert und gegen Straßenschild geprallt
Das Motorrad wurde komplett zerstört.
© Zoom.Tirol
Am Freitagnachmittag kam es in Eben am Achensee auf der B181 in Fahrtrichtung Wiesing zur Kollision zwischen einem Motorrad und einem Auto. Der Motorradfahrer befand sich laut Angaben der Polizei während eines Überholmanövers auf der Gegenfahrbahn, als der in die gleiche Richtung fahrende Autolenker ebenfalls zum Überholen ansetzte.
Es kam seitlich zur Kollision, wobei der Motorradfahrer von der Fahrbahn gedrängt wurde und gegen ein Verkehrsschild prallte. Nach Erstversorgung vor Ort wurde der 38-Jährige mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Er wurde unbestimmten Grades verletzt. Der 57-jährige Autolenker blieb unverletzt. (TT.com)