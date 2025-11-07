Falsche Finanz-Online-Seite: Tirolerin (53) verlor mehr als 10.000 Euro an Betrüger

Am vergangenen Freitag wurde eine 53-jährige Tirolerin aus dem Bezirk Lienz durch eine Betrugs-SMS auf eine gefälschte Finanz-Online-Seite gelockt. Dort gab sie ihre Zugangsdaten ein.

Zwei Tage später gewährte sie einem unbekannten Täter Zugriff auf ihr Online-Banking, berichtet die Polizei. Daraufhin wurden mehr als 30 Abbuchungen durchgeführt. Es entstand ein Schaden von mehr als 10.000 Euro. Weitere Transaktionen wurden durch die Bank verhindert.

Schwerer Anlagebetrug in Innsbruck-Land

Zwischen 23.09. und 07.11. wurden einem 57-jährigen Tiroler aus dem Bezirk Innsbruck-Land hohe Gewinnversprechungen vorgetäuscht. Dadurch wurde er zu mehreren Überweisungen verleitet.