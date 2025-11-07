Unterhaus am Freitag

Überzeugender Sieg in Imst: Schwaz legte leidige Derby-Unserie zu den Akten

Der zuletzt nicht berücksichtigte Imst-Kapitän Rene Prantl (rot) hatte in der Westliga bei der 0:3-Derbypleite gegen Schwaz (mit Kevin Nitzlnader) einen schweren Stand.
© Zangerl
Daniel Lenninger

Von Daniel Lenninger

Der Westliga-Schlager war am Freitag eine überraschend klare Angelegenheit - Schwaz feierte in Imst einen hochverdienten 3:0-Auswärtssieg und stieg zu Tirols Nummer zwei hinter Tabellenführer FC Wacker auf. In der tt.com Regionalliga siegten Kundl und Wörgl jeweils vor heimischer Kulisse - mit demselben Ergebnis.

