Jubel bei Schwazer Handballern: Fünf Sekunden vor der Sirene gelang Siegestor

Die Schwazer Handballer kehrten am Freitag nach der Länderspielpause mit einem Erfolgserlebnis in die HLA-Meisterliga zurück. Die Adler gewannen gegen Graz in der heimischen Osthalle in einem wahren Krimi mit 34:33 und sprangen vom zehnten auf den siebten Tabellenplatz. Nach dem 15:15-Halbzeitremis lief die Tiroler Truppe von Trainer Christoph Jauernik lange einem Rückstand hinterher.

Und dass Schwaz mit Toptorjäger Filip Peric (sieben Treffer) hartnäckig dranblieb, sollte belohnt werden. In Minute 58 ging Schwaz durch Luca Lechleitner in Führung und fünf Sekunden vor der Schlusssirene traf Samuel Kofler zum Heimsieg. Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt nicht: Schon am kommenden Mittwoch wartet das Liga-Gastspiel in Bregenz.