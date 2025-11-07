Jubel bei Schwazer Handballern: Fünf Sekunden vor der Sirene gelang Siegestor
Die Schwazer Handballer kehrten am Freitag nach der Länderspielpause mit einem Erfolgserlebnis in die HLA-Meisterliga zurück. Die Adler gewannen gegen Graz in der heimischen Osthalle in einem wahren Krimi mit 34:33 und sprangen vom zehnten auf den siebten Tabellenplatz. Nach dem 15:15-Halbzeitremis lief die Tiroler Truppe von Trainer Christoph Jauernik lange einem Rückstand hinterher.
Und dass Schwaz mit Toptorjäger Filip Peric (sieben Treffer) hartnäckig dranblieb, sollte belohnt werden. In Minute 58 ging Schwaz durch Luca Lechleitner in Führung und fünf Sekunden vor der Schlusssirene traf Samuel Kofler zum Heimsieg. Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt nicht: Schon am kommenden Mittwoch wartet das Liga-Gastspiel in Bregenz.
„Beide Mannschaften haben wirklich um jedes Tor gekämpft und stark gearbeitet. Das hat man das ganze Spiel gesehen, die größte Differenz war jeweils einmal ein Zwei-Tore-Vorsprung“, atmete Schwaz-Trainer Christoph Jauernik tief durch: „Es freut uns sehr, dass wir die zwei Punkte geholt haben, das ist das Wichtigste, wenn wir auf die Tabelle schauen. Es ist super eng, von daher ist es unglaublich wertvoll. Da geht es gleich ein bisschen nach oben. Da wollen wir weiter ansetzen.“ (TT.com)