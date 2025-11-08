Russische Drohne traf Wohnhaus in Dnipro: Eine Tote

Bei einem neuen russischen Drohnenangriff sind in der ukrainischen Industriestadt Dnipro mindestens eine Frau getötet und elf weitere Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Laut Ukraines Präsidenten Wolodymyr Selenskyj attackierten die russischen Streitkräfte in der Nacht auf Samstag mit 45 Raketen und 450 Drohnen vor allem Infrastruktur aus dem Energiesektor. Das russische Verteidigungsministerium meldete seinerseits, 83 ukrainische Drohnen seien abgefangen worden.

Die meisten seien über den Gebieten zerstört worden, die direkt an die Ukraine grenzen, teilt das Ministerium in Moskau am Samstag mit. Zudem wurden bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Stadt Saratow nach Angaben des Regionalgouverneurs Roman Busargin zwei Menschen verletzt. Die Drohne habe ein Wohngebäude getroffen. Saratow, eine Industriestadt an der Wolga und rund 625 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt, wurde wiederholt vom ukrainischen Militär mit Drohnen angegriffen.

In Dnipro wiederum krachte nach Angaben des ukrainischen Zivilschutzes eine Drohne in ein neunstöckiges Wohnhaus, in dem dadurch Wohnungen auf mehreren Etagen zerstört wurden. Die Leiche der Frau fanden Einsatzkräfte in einem der Apartments.

In einem Video des Zivilschutzes war ein großes Loch in dem Haus zu sehen. Menschen wurden durch die zerstörte Fassade aus den Wohnungen gerettet. Ein Feuer sei gelöscht worden, hieß es. Mehrere Menschen, darunter ein 13-jähriges Mädchen, mussten im Krankenhaus behandelt werden. Bereits zuvor hatte es geheißen, in der Region Saporischschja im Südosten der Ukraine sei ein Mann bei einem russischen Drohnenangriff getötet und eine Frau verletzt worden.

Die russischen Angriffe galten einmal mehr auch der Energie- und Bahninfrastruktur im Land. Vielerorts fielen Strom, Warmwasser und Heizung aus. Nach Bahnangaben kommt es wegen Schäden im Gebiet Poltawa, das in der Zentralukraine liegt, zu erheblichen Zugverspätungen. Demnach gab es an einigen Haltepunkten Stromausfälle und Schäden am Kontaktnetz. In mehreren Regionen habe es Notstromabschaltungen gegeben, erklärte die ukrainische Energieministerin Switlana Grintschuk in Onlinenetzwerken.

Auch im Kiewer Gebiet meldeten die Behörden Stromausfälle nach russischen Raketen- und Drohnenangriffen gegen die Energieinfrastruktur. Nach Angaben der Gebietsverwaltung wurde eine Frau verletzt. Mehrere Häuser seien beschädigt worden. Russland versuche mit seinem Terror gegen die Energieinfrastruktur, den Menschen Licht und Wärme zu nehmen, hieß es in einer Mitteilung der Verwaltung bei Telegram.

Laut der ukrainischen Regierung seien mehrere große Energieanlagen in drei Regionen beschädigt worden. Betroffen seien Kiew und Poltawa im Zentrum sowie Charkiw im Nordosten des Landes, teilte Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko auf Telegram mit. "Der Feind hat erneut gezielt die Energieinfrastruktur angegriffen." Alle Anstrengungen konzentrierten sich darauf, die Schäden zu beheben und die Stromversorgung wiederherzustellen.

Selenskyj bekräftigte unterdessen seine Forderung an die Verbündeten seines Landes, schärfere Sanktionen gegen den russischen Energiesektor zu verhängen. Russland hat seine Angriffe auf die Energieinfrastruktur in der Ukraine in den vergangenen Monaten verstärkt. Fachleuten zufolge drohen der Ukraine vor den Wintermonaten Heizungsausfälle. Die Notstromabschaltungen würden aufgehoben, wenn sich die Lage im Energiesystem gebessert habe, hielt Grintschuk fest. Sie erklärte nun, "trotz der Pläne des Feindes wird die Ukraine in diesem Winter Licht und Wärme haben".