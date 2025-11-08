Heiße Asche als Auslöser
Feuer bei Gasthof in Pettneu: Gäste löschten den Brand
Freitagabend gegen 18 Uhr bemerkten Gäste eines Gasthofes in Pettneu am Arlberg ein Feuer auf einer Bitumenbahn. Dazu gekommen war es wohl, weil der Eigentümer am Vormittag glimmende Asche auf einen Stapel Bitumen geschüttet hatte.
In der Folge geriet die Bitumenbahn sowie die darunter befindlichen Wurzelstöcke in Brand. Die anwesenden Gäste bekämpften das Feuer mit einem Feuerlöscher. Die Freiwillige Feuerwehr Pettneu am Arlberg führte anschließend die Nachlöscharbeiten durch. (TT.com)