BürgerInnen geehrt
Ein Fremder in den eigenen vier Wänden: Wie ein Tiroler barfuß einen Einbrecher verfolgte
Tirols Landeshauptmann Anton Mattle gratuliert Milan Rajic (r.). Mit 18 weiteren couragierten BürgerInnen wurde er im Landhaus geehrt.
© Rita Falk
Milan Rajic aus Pill ist heuer im Mai ohne Schuhe einem Einbrecher nachgejagt. Gemeinsam mit 18 weiteren couragierten BürgerInnen wurde er am Freitag im Landhaus vom Kompetenzzentrum Sicheres Österreich geehrt. Sie haben im vergangenen Jahr die Polizei durch ihre Mithilfe unterstützt.