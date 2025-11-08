Ein Fremder in den eigenen vier Wänden: Wie ein Tiroler barfuß einen Einbrecher verfolgte

Milan Rajic aus Pill ist heuer im Mai ohne Schuhe einem Einbrecher nachgejagt. Gemeinsam mit 18 weiteren couragierten BürgerInnen wurde er am Freitag im Landhaus vom Kompetenzzentrum Sicheres Österreich geehrt. Sie haben im vergangenen Jahr die Polizei durch ihre Mithilfe unterstützt.