17 Millionen an Sparpotenzial
Millionen werden in Tirol umgeschichtet: Warum der Rotstift auch die Häuslbauer trifft
Wer sich in Tirol überhaupt die Schaffung von eigenem Wohnraum noch leisten kann, darf sich bereits glücklich schätzen. In der Wohnbauförderung wird nun aber umgeschichtet. Das Volumen soll aber nicht geschmälert werden.
© Falk
Im Wohnbauförderungs- und Sanierungsbereich werden 2026 bis zu 17 Millionen Euro eingespart. Geld, das in Tirol aber trotzdem nicht verloren ist, versichert der zuständige LHStv. Philip Wohlgemuth (SP).