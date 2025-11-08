Florentiner & Co
Wem gehören die Habsburger-Juwelen? Worauf es bei der Einschätzung ankommt
Die Juwelen, wie sie der Wiener Juwelier Christoph Köchert in Kanada untersucht. Der 137,2 Karat schwere „Florentiner“ liegt in der Mitte.
© A. E. Köchert
„Hofärarisches“ Vermögen oder Privatvermögen? Das Kaiserhaus hatte zum Ende der Monarchie Besitz in drei Kategorien, erläutert der Innsbrucker Rechtshistoriker Martin Schennach. Der frühere Aufbewahrungsort in der Schatzkammer könnte ein wichtiges Indiz sein.