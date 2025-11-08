Auf der Hütte gibt’s koa Sünd‘? Jeder fünfte Angestellte laut Finanz nicht korrekt gemeldet

Eine Schwerpunktkontrolle der Finanzpolizei nahm im September Tirols und Vorarlbergs Almhütten genauer unter die Lupe. Neben nicht oder nicht korrekt gemeldeten MitarbeiterInnen wurden oft fehlende Arbeitszeitaufzeichnungen beanstandet. Für einen Hüttenwirt dürfte sein teures Auto ein Nachspiel haben.