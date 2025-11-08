32 Almhütten kontrolliert
Auf der Hütte gibt’s koa Sünd‘? Jeder fünfte Angestellte laut Finanz nicht korrekt gemeldet
Von wegen frei von Sünde: Bei einer Schwerpunktkontrolle von Almhütten in Tirol und Vorarlberg stellte die Finanzpolizei im September so manchen Mangel fest.
© BMF/Finanzpolizei
Eine Schwerpunktkontrolle der Finanzpolizei nahm im September Tirols und Vorarlbergs Almhütten genauer unter die Lupe. Neben nicht oder nicht korrekt gemeldeten MitarbeiterInnen wurden oft fehlende Arbeitszeitaufzeichnungen beanstandet. Für einen Hüttenwirt dürfte sein teures Auto ein Nachspiel haben.