Polizei zog 22-jährigen Drogenlenker auf der Inntalautobahn aus dem Verkehr

Roppen – Bei Routinekontrollen auf der Inntalautobahn A12 ging der Polizei am Freitagabend im Oberland ein Drogenlenker ins Netz. Der 22-jährige Österreicher wurde in Roppen im Bereich des Roppener Tunnels gegen 20.40 Uhr angehalten, bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle fanden die Beamten Cannabiskraut im zweistelligen Grammbereich.