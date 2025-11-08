Führerschein ist weg
Polizei zog 22-jährigen Drogenlenker auf der Inntalautobahn aus dem Verkehr
Roppen – Bei Routinekontrollen auf der Inntalautobahn A12 ging der Polizei am Freitagabend im Oberland ein Drogenlenker ins Netz. Der 22-jährige Österreicher wurde in Roppen im Bereich des Roppener Tunnels gegen 20.40 Uhr angehalten, bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle fanden die Beamten Cannabiskraut im zweistelligen Grammbereich.
Ein folgender Drogentest durch den Polizeiarzt verlief positiv. Der junge Mann verlor an Ort und Stelle den Führerschein, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Er wird angezeigt. (TT.com)