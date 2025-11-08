Matchwinner im letzten Einsatz

Goldtor und Highlights im Video: Fügens Gründler erlebte kitschiges Abschiedsspiel

Goldtorschütze im Abschiedsspiel: Alexander Gründler schoss Fügen im allerletzten Spiel seiner Karriere zum Sieg.
© Thomas Böhm
Daniel Lenninger

Von Daniel Lenninger

Just im Abschiedsspiel schoss Ex-Wacker-Profi Alexander Gründler den SV Fügen am Samstag beim 1:0-Erfolg in Volders zum Sieg. Die Zillertaler nutzten die Patzer zweier Rivalen eiskalt aus und überwintern in der tt.com Regionalliga Tirol auf einem Aufstiegsplatz.

Für Sie im Tiroler Unterhaus unterwegs:

Günter Almberger

Günter Almberger

+4350403 3324

Michael Pipal

Michael Pipal

+4350403 3322

Daniel Lenninger

Daniel Lenninger

+4350403 2411

Alexander Gruber

Alexander Gruber

+4350403 3671

Tobias Waidhofer

Tobias Waidhofer

+4350403 2305