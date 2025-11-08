Goldtor und Highlights im Video: Fügens Gründler erlebte kitschiges Abschiedsspiel

Just im Abschiedsspiel schoss Ex-Wacker-Profi Alexander Gründler den SV Fügen am Samstag beim 1:0-Erfolg in Volders zum Sieg. Die Zillertaler nutzten die Patzer zweier Rivalen eiskalt aus und überwintern in der tt.com Regionalliga Tirol auf einem Aufstiegsplatz.