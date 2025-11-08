Pop-Ikone kommt
Nach Tina Turna, Elton John und One Republic: Dieser Weltstar rockt heuer Ischgls Saison-Finale
Nach One Republic im Vorjahr (im Bild) hat der Paznauner Tourismusverband den nächsten Coup gelandet: Eine der ganz großen US-Pop-Diven wird dem Skiort im Mai wohl genau so sehr einheizen.
Die Skiregion Ischgl feiert das Ende ihrer Ski-Saison seit vielen Jahren mit den größten Weltstars als musikalische Gäste. So auch heuer: Beim „Top of the Mountain“-Konzert heizt eine der großen Pop-Diven dem Paznaun ein.