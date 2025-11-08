Polizei bittet um Hinweise

Mehr als 100.000 Euro Schaden: Diebe räumten Geschäft in Kitzbühel aus

Kitzbühel – Unbekannte haben mit einem Diebstahl in der Kitzbüheler Innenstadt in der Nacht auf Samstag für erheblichen Schaden gesorgt. Zwischen 18.30 und 8.55 Uhr brachen sie die verschlossene Haupteingangstür in der Vorderstadt auf, dann stahlen sie Bargeld und einige hochpreisige Parfums aus dem Verkaufsraum und flüchteten.

Die Polizei geht von einem Schaden im sechsstelligen Eurobereich aus. Die Polizeiinspektion Kitzbühel bittet um zweckdienliche Hinweise unter 059133/7200. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Kitzbühel unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Harald Angerer

Harald Angerer

+4350403 2059