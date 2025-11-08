Mehr als 100.000 Euro Schaden: Diebe räumten Geschäft in Kitzbühel aus

Kitzbühel – Unbekannte haben mit einem Diebstahl in der Kitzbüheler Innenstadt in der Nacht auf Samstag für erheblichen Schaden gesorgt. Zwischen 18.30 und 8.55 Uhr brachen sie die verschlossene Haupteingangstür in der Vorderstadt auf, dann stahlen sie Bargeld und einige hochpreisige Parfums aus dem Verkaufsraum und flüchteten.