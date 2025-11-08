Polizei bittet um Hinweise
Mehr als 100.000 Euro Schaden: Diebe räumten Geschäft in Kitzbühel aus
Kitzbühel – Unbekannte haben mit einem Diebstahl in der Kitzbüheler Innenstadt in der Nacht auf Samstag für erheblichen Schaden gesorgt. Zwischen 18.30 und 8.55 Uhr brachen sie die verschlossene Haupteingangstür in der Vorderstadt auf, dann stahlen sie Bargeld und einige hochpreisige Parfums aus dem Verkaufsraum und flüchteten.
Die Polizei geht von einem Schaden im sechsstelligen Eurobereich aus. Die Polizeiinspektion Kitzbühel bittet um zweckdienliche Hinweise unter 059133/7200. (TT.com)