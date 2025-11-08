- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Mit Rezepten aus dem Buch
Vom Blog zum eigenen Backbuch: Junge Zillertalerin feiert durch die Jahreszeiten
Von Klara Hürlimann
Mit dem Back-Blog „Genusskind“ hat sich Celina Hruscka einen Namen gemacht. Für ihren Kindheitstraum eines eigenen Buchs nimmt sie gerne schlaflose Nächte in Kauf.
© 2025 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten