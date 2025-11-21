Termine für 2025
Axamer Lizum, Nordkette und Hahnenkamm: Wann Tirols Skigebiete in die Saison starten
Die Axamer Lizum hat seit 21. November geöffnet. Die Schlick 2000 (29. November) gehört zu den Frühstartern im Bezirk Innsbruck-Land.
© Axamer Lizum, TVB Stubai
Tirols Skigebiete starten langsam in die Wintersaison. Während man auf den Gletschern schon längst die Pisten unsicher machen kann, geht es dieses Wochenende in der Axamer Lizum, auf der Innsbrucker Nordkette und am Hahnenkamm in Kitzbühel los. Welche Gebiete sonst schon offen haben und welche bald folgen, lest ihr hier.