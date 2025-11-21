Axamer Lizum, Nordkette und Hahnenkamm: Wann Tirols Skigebiete in die Saison starten

Tirols Skigebiete starten langsam in die Wintersaison. Während man auf den Gletschern schon längst die Pisten unsicher machen kann, geht es dieses Wochenende in der Axamer Lizum, auf der Innsbrucker Nordkette und am Hahnenkamm in Kitzbühel los. Welche Gebiete sonst schon offen haben und welche bald folgen, lest ihr hier.