Termine für 2025
Von Kitzbühel bis Ischgl: Wann Tirols Skigebiete heuer in die Saison starten
Die Axamer Lizum hat ab 21. November geöffnet. Die Schlick 2000 (29. November) gehört zu den Frühstartern im Bezirk Innsbruck-Land.
© Axamer Lizum, TVB Stubai
Tirols Skigebiete starten langsam in die Wintersaison. Während man auf den Gletschern schon längst die Pisten unsicher machen kann, geht es dieses Wochenende am Resterkogel in Kitzbühel und im Skigebiet Sölden los. Welche Gebiete sonst schon offen haben und welche bald folgen, lest ihr hier.