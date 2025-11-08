Von Kitzbühel bis Ischgl: Wann Tirols Skigebiete heuer in die Saison starten

Tirols Skigebiete starten langsam in die Wintersaison. Während man auf den Gletschern schon längst die Pisten unsicher machen kann, geht es dieses Wochenende am Resterkogel in Kitzbühel und im Skigebiet Sölden los. Welche Gebiete sonst schon offen haben und welche bald folgen, lest ihr hier.