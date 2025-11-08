Zweiter Sieg: ÖFB-Team fixierte bei Fußball-WM Aufstieg in die k.o.-Runde

Österreichs U-17-Team schaffte mit dem 3:0-Erfolg über Mali bei der Fußball-WM in Katar den vorzeitigen Sprung ins Sechzehntelfinale.

Österreichs Fußball-U17-Nationalmannschaft hat bei der WM in Katar vorzeitig den Aufstieg in die K.o.-Runde geschafft. Die Auswahl von Teamchef Hermann Stadler besiegte Mali 3:0 (1:0) und feierte in Doha den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Johannes Moser per Elfmeter (36.), Hasan Deshishku (61.) und Nicolas Jozepovic (94.) erzielten die Tore für die ab der 57. Minute in Überzahl agierende ÖFB-Elf. Der Tiroler Loris Husic spielte von Beginn an und wurde in der 63. Minute ausgewechselt.

Vor dem Sechzehntelfinale wartet am Dienstag mit Neuseeland noch der laut Papierform einfachste Gruppengegner. Die hoch gehandelten Malier waren gefährlich, die ersten zwingenden Chancen ließ aber Österreich aus. Deshishku schoss nach Vorlage von Dominik Dobis völlig freistehend am Tor vorbei (20.). Dobis zielte ins Außennetz (23.), holte aber wenig später geschickt - wie schon gegen Saudi-Arabien - einen Elfmeter heraus. Moser verwertete auch diesen sicher. Der Mali-Trainer hatte vergeblich die sogenannte Video-Challenge - eine Abwandlung des VAR - genommen.