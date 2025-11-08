Gegen Auto geprallt

Elfjähriger bei Unfall mit E-Scooter in Innsbruck am Kopf verletzt

Bei einem Unfall mit einem E-Scooter in Innsbruck wurde am Samstagnachmittag ein elfjähriger Bub verletzt. Das Kind war gegen 15.50 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Allerheiligen unterwegs, als es aufgrund einer Unachtsamkeit mit einem parkenden Fahrzeug kollidierte.

Bei dem Sturz zog sich der Bub Kopfverletzungen unbestimmten Grades zu und wurde von der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. (TT.com)

