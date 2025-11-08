Bundesausschuss hat getagt

Suspendierung bleibt aufrecht: Wie es mit der Schützenkompanie Wald im Pitztal nun weitergeht

Bei der außerordentlichen Bundesausschussitzung des Bundes der Tiroler Schützenkompanien ging es unter anderem auch um den Planungsstand zum 28. Alpenregionstreffen am 17. März 2026 in Innsbruck.
© BTSK/Haider
Von Renate Perktold

Der Streit der Schützen im Pitztal war auch Thema bei einer außerordentlichen Sitzung des Bundesausschusses der Tiroler Schützen. Außerdem wurden die nächsten Schritte beim Thema „Frauen als Gewehrschützinnen“ besprochen.

