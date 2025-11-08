Großer Andrang auf die neuen Gratis-Impfungen

Bei den neuen Gratis-Impfungen gegen Gürtelrose und Pneumokokken werden noch im November 95.000 weitere Dosen bereitgestellt. Der Start mit Anfang des Monats sei „äußerst erfolgreich“ gewesen, hieß es aus dem Gesundheitsministerium.

Bisher wurden rund 100.000 Dosen an Gürtelrose- und 150.000 Dosen an Pneumokokken-Vakzinen von den impfenden Stellen geordert. „Die hohe Nachfrage ist ein Zeichen des Erfolgs der Ausweitung des Impfprogramms“, betonte Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ). Die Ärztekammer hatte kurz nach Beginn der Bestellmöglichkeit für Mediziner vor rund zwei Wochen kritisiert, dass teils keine Impfstoffe vorhanden seien.