Djokovic vor ATP Finals ältester ATP-Turniersieger, Rybakina gewinnt WTA Finals

Mit seinem Turniersieg in Athen gelang Serbiens Tennis-Star Novak Djokovic der 101. Erfolg. Die Kasachin Jelena Rybakina siegte indes bei den WTA Finals.

Athen, Riad ‒ Tennis-Star Novak Djokovic hat das ATP250-Turnier in Athen gewonnen. Der topgesetzte Serbe besiegte im Finale am Samstag den Italiener Lorenzo Musetti mit 4:6,6:3,7:5 und feierte seinen insgesamt 101. Turniersieg auf der Tour. Musetti hingegen verspielte seine sportlich letzte Chance auf einen Start bei den ATP Finals in Turin, mit einem Finalsieg hätte er noch den Kanadier Felix Auger-Aliassime eingeholt und sich das Startrecht gesichert.

Allerdings könnte Musetti noch zum Stelldichein der besten Spieler des Jahres dazustoßen, sollte ein Qualifizierter noch kurzfristig absagen. Djokovic zum Beispiel hatte seinen Start in Turin zuletzt offen gelassen. Der Rekord-Grand-Slam-Sieger avancierte mit 38 Jahren und 5 Monaten zum ältesten Gewinner eines ATP-Events.