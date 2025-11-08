Mission Santa - Ein Elf rettet Weihnachten
Weihnachten ist in Gefahr
Die Werkstatt des Weihnachtsmanns ist nicht mehr das, was sie einmal war: Nichts ist mehr magisch, die Technik hat alle Arbeiten übernommen. Der Weihnachtsschlitten fährt nicht mehr durch die Lüfte, die Geschenke werden über ein hochmoderne Anlage verteilt. Sogar der Weihnachtsmann selbst hat sich zur Ruhe gesetzt und seine Werkstatt in die Hände von jugnen Weihnachtselfen gelegt. All das hat der junge Elf Yoyo an seinem ersten Tag in Santas Werkstatt nicht erwartet.
Als eine grimmige Computerhackerin die Kontrolle über die Werkstatt übernimmt und droht, alle Geschenke zu zerstören, steht das Weihnachtsfest auf dem Spiel. Yoyo wird zur letzten Hoffnung des Nordpols! Glücklicherweise ist Yoyo nicht allein. Zusammen mit Elfenkollegin Coco, Rentier Krümel und der Verpackungsdrohne Schneeflocke macht er sich auf, den Weihnachtsmann zu finden. Yoyo und seine Freunde die Einzigen, die helfen können, die wahre Magie von Weihnachten wiederzuentdecken. (wa)
