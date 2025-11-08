Mission Santa - Ein Elf rettet Weihnachten

Die Werkstatt des Weihnachtsmanns ist nicht mehr das, was sie einmal war: Nichts ist mehr magisch, die Technik hat alle Arbeiten übernommen. Der Weihnachtsschlitten fährt nicht mehr durch die Lüfte, die Geschenke werden über ein hochmoderne Anlage verteilt. Sogar der Weihnachtsmann selbst hat sich zur Ruhe gesetzt und seine Werkstatt in die Hände von jugnen Weihnachtselfen gelegt. All das hat der junge Elf Yoyo an seinem ersten Tag in Santas Werkstatt nicht erwartet.