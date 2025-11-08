18-Jähriger bei Skiunfall am Hintertuxer Gletscher verletzt: Polizei sucht Zeugen

Zu einer Kollision zwischen zwei Skifahrern kam es am Samstagnachmittag im Gebiet Hintertuxer Gletscher. Gegen 14 Uhr war ein 18-jähriger Deutscher von der Bergstation der Bahn „Gefrorene Wand“ die rote Piste 4 hinunter gefahren. Dabei wurde er von einem bislang unbekannten Skifahrer seitlich erfasst, wodurch beide Wintersportler stürzten.

Der 18-Jährige hatte zunächst keine Schmerzen und setzte, nachdem er mit dem Zweitbeteiligten gesprochen hatte, die Fahrt fort. Bei der nächsten Talstation bemerkte er jedoch, dass er sich eine Schnittverletzung am Oberschenkel zugezogen hatte. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde er ins Tal gebracht und mittels Rettungsdienst in eine Sportambulanz transportiert.