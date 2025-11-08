Probleme beim Aufstieg zum Großglockner: Hubschrauber musste Alpinisten holen

Weil sie beim Aufstieg nicht mehr weiterkamen, setzten ein 20- und ein 21-Jähriger einen Notruf ab. Sie wurden vom Hubschrauber gerettet.

Der geplante Aufstieg zum Großglockner endete am Samstag für einen 20- und einen 21-jährigen Deutschen mit einer Hubschrauberbergung. Die beiden Männer wollten eigentlich über den Normalanstieg vom Parkplatz Lucknerhaus auf den Gipfel des Großglockners aufsteigen.

Als die Alpinisten die Adlersruhe erreicht hatten, ließen sie dort nicht benötigte Ausrüstung zurück und stiegen weiter in Richtung Gipfel auf. Beim sogenannten „Eisleitl“ bekamen die beiden Männern dann allerdings Probleme und trauten sich in weiterer Folge nicht mehr weiter aufzusteigen. Gegen 14.45 Uhr setzten sie schließlich einen Notruf ab.