Betrunkener Lkw-Lenker prallte mehrmals gegen Wand in Arlbergtunnel
Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagabend auf der Arlbergschnellstraße (S16). Ein 56-Jähriger touchierte gegen 18 Uhr mit einem Lkw mehrmals die Tunnelwand des Arlbergtunnels. Das Fahrzeug kam schließlich in einer Pannenbucht zum Stillstand.
Der 56-jährige Österreicher wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Zams eingeliefert. „Ein mit dem Lenker durchgeführter Alkotest verlief positiv und ergab eine leichte Alkoholisierung“, berichtete die Polizei.
Am Lkw entstand Totalschaden. An der Tunnelinfrastruktur entstand ebenfalls Schaden in unbekannter Höhe. Für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste der Arlbergtunnel bis circa 19 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. (TT.com)