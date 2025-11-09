Betrunkener Lkw-Lenker prallte mehrmals gegen Wand in Arlbergtunnel

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagabend auf der Arlbergschnellstraße (S16). Ein 56-Jähriger touchierte gegen 18 Uhr mit einem Lkw mehrmals die Tunnelwand des Arlbergtunnels. Das Fahrzeug kam schließlich in einer Pannenbucht zum Stillstand.

Der 56-jährige Österreicher wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Zams eingeliefert. „Ein mit dem Lenker durchgeführter Alkotest verlief positiv und ergab eine leichte Alkoholisierung“, berichtete die Polizei.