Prallte gegen Felsen

Alkolenker fuhr auf Verkehrsinsel in Innsbruck auf: Führerschein weg

In der Nacht auf Sonntag ereigneten sich in Innsbruck gleich zwei Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss.

