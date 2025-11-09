Aggressiver 27-Jähriger verletzte bei Festnahme in Wörgl zwei Polizisten

Bei einem Lokal in Wörgl kam es am späten Samstagabend zu einem Raufhandel zwischen mehreren Personen. Als mehrere Streifen der Polizei vor Ort eintrafen, verhielt sich ein beteiligter 27-Jähriger gegenüber den Beamten äußerst aggressiv. Bei der Festnahme leistete der Syrer laut Polizei „massiven körperlichen Widerstand“.