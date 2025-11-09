Raufhandel bei Lokal
Aggressiver 27-Jähriger verletzte bei Festnahme in Wörgl zwei Polizisten
Bei einem Lokal in Wörgl kam es am späten Samstagabend zu einem Raufhandel zwischen mehreren Personen. Als mehrere Streifen der Polizei vor Ort eintrafen, verhielt sich ein beteiligter 27-Jähriger gegenüber den Beamten äußerst aggressiv. Bei der Festnahme leistete der Syrer laut Polizei „massiven körperlichen Widerstand“.
Er wurde schließlich in das Polizeianhaltezentrum Innsbruck gebracht. Im Zuge der Festnahme wurden zwei Polizeibeamte unbestimmten Grades verletzt. (TT.com)